По результатам проведенного с 4 по 9 февраля соцопроса КМИС, большинство украинцев считают, что общественность должна сосредоточиться на помощи ВСУ, информирует издание «НБН».

60% респондентов заявили, что большим приоритетом для граждан нашей страны, в частности журналистов, общественных активистов и т.д., должно быть содействие Силам обороны Украины и отпору агрессии россиян.

В то же время 26% участников исследования убеждены, что сейчас украинской общественности стоит делать акцент на критике руководства страны и борьбе с его возможно ошибочными действиями, а также нарушениями во власти. 14% опрошенных не смогли ответить на вопрос социологов.

В отчете КМИС отмечается, что учитывая давление на страну за последний период, сейчас украинцы находятся в процессе единения, поэтому фокус на поддержке ВСУ, если бы опрос проводился сейчас, был бы выше.

Ранее соцопрос SOCIS показал, каким жители Украины видят сценарий окончания войны с РФ.