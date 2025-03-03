В понедельник, 3 марта, по новому церковному календарю день ангела у Михаила и Марты, не забудьте поздравить их с именинами. «НБН» рассказывает о значении и характере этих имен:

Михаил (с древнееврейского «кто как Бог?») – терпеливый, уравновешенный человек, который не склонен принимать быстрые решения, ввязываться в сомнительные авантюры и рисковать последним, что у него есть.

В работе обладатель этого имени ответственный, трудолюбивый и скрупулезный, никогда не нарушает правила субординации и дисциплину. Если захочет построить свой бизнес – будет вкладывать в него всю душу, поэтому дело будет процветать и приносить хороший доход.

Михаила не интересуют легкие, ни к чему не обязывающие отношения. Он очень ревнивый, может устроить скандал из-за мимолетного взгляда своей партнерши на другого мужчину, поэтому в семейной жизни из-за этого могуть возникать сложности.

Марта (с арамейского «госпожа», «хозяйка», «наставница») – решительная, уверенная в себе, настойчивая, прямолинейная женщина, которая не теряет самообладание в сложных ситуациях и всегда добивается поставленных целей.

Обладательница этого имени всегда имеет высокий и стабильный заработок, ведение бизнеса – ее настоящее призвание. Благодаря уму и напористости она будет преодолевать любые препятствия на пути к высотам в карьере.

Марта имеет привлекательную внешность, поэтому не испытывает недостатка в поклонниках. Часто ее личная жизнь складывается неудачно, поскольку она видит в каждой женщине соперницу и постоянно ищет идеального мужчину. Выйдя замуж, будет верной и преданной женой.

Согласно народным верованиям украинцев, в этот день нельзя: жадничать, злословить, ссориться с близкими, обижать детей и животных, выносить мусор после полудня, давать после захода солнца в долг любые вещи, ходить в лес.

Также сегодня категорически запрещено одалживать деньги и оформлять кредиты – иначе потеряете накопления и залезете в долги, рискуя обеднеть.

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