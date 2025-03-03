В ночь на понедельник, 3 марта, жители Уфы в соцсетях жаловались на звуки взрывов – беспилотиники ударили по местному нефтеперерабатывающему заводу. В результате прилета на предприятии вспыхнул пожар, спасатели смогли локализовать возгорание через несколько часов, пишет издание «НБН».

Глава ЦПД рассказал, что Уфимский НПЗ – один из самых больших нефтеперерабатывающих заводов в стране-агрессоре. Мощность предприятия, расположенного в столице Республики Башкортостан, составляет около 20 миллионов «черного золота» в год. Кроме того, регион за общими объемами переработки входит в топ-5 нефтеперерабатывающих центров РФ.

Коваленко уточнил, что Уфимский НПЗ производит авиационное топливо, дизельное топливо и смазочные материалы. Этот завод является стратегическим объектом ВС РФ, поскольку обеспечивает необходимым для самолетов, военной техники и автомобильного транспорта топливом оккупационные войска Путина.

Ранее лейтенант рассказал о роли Рязанского НПЗ в обеспечении российских захватчиков. Предприятие атаковали БПЛА в ночь на 24 февраля.