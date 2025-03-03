В «Укрэнерго» сообщили, что в стране уровень потребления электроэнергии остается высоким. Такие изменения связаны с традиционным повышением энергопотребления в начале рабочей недели, а также с пасмурной погодой, из-за которой домашние солнечные электростанции имеют низкую эффективность.

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме, компания 4 марта вводит ограничения мощности для бизнеса и промышленности, которые будут действовать с 06:00 до 09:00 и с 15:00 до 22:00. При этом завтра свет бытовым потребителям отключать не будут, информирует «НБН».

Энергетическая система восстанавливается после ракетно-дроновых атак РФ, на объектах продолжаются ремонтные работы. Поэтому граждан просят на протяжении дня потреблять электроэнергию экономно и ограничить одновременное использование нескольких мощных бытовых приборов.

Жителей столицы и Киевщины об изменениях ситуации с электроснабжением оперативно информирует оператор системы распределения на сайте:

ДТЭК Киевские электросети;

ДТЭК Киевские региональные электросети.

Также киевляне могут получать оповещения через мобильное приложение «Киев Цифровой».

Напомним, финансист рассказал, будет ли колебаться курс иностранных валют в первую неделю марта.