Сырский на своей Facebook-странице подтвердил, что армия Путина атаковала баллистикой одну из воинских частей на территории полигона Сухопутных войск на Днепропетровщине. Для обстрела захватчики применили ракету «Искандер-М» в кассетном снаряжении.

Генерал рассказал, что в результате вражеского удара есть погибшие и раненые, не назвав количество жертв, пишет издание «НБН».

На месте обстрела, как заявил главнокомандующий, работает комплексная комиссия во главе с начальником главного управления Военной службы правопорядка ВСУ. Она установит все обстоятельства и причины трагедии.

Кроме того, на время проведения расследования отстранили от выполнения служебных обязанностей начальника центра подготовки подразделений и командира воинской части.

Напомним, накануне СМИ начали сообщать об обстреле полигона «Новомосковский» во время построения бойцов 157-й ОМБр. Оборонное ведомство страны-агрессора заявило, что оккупанты использовали для атаки ОТРК «Искандер-М».

Ранее в DeepState заявили об ухудшении ситуации в Курской области для ВСУ.