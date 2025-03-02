Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-профиль военно-аналитического проекта DeepState, начиная с позапрошлого месяца, путинские войска начали наращивать свой контролирующий потенциал, стремясь минимизировать возможность передвижения ВСУ на Курщине.

Исходя из мнения военных аналитиков, на протяжении февраля «огневой контроль» россиян достиг пиковых значение, и самые серьезные осложнения сформировались после потери Свердликово.

Именно по вышеописанной причине, «освободителям» удалось прорваться в Новенькое (Сумщина), усилив определенную группировку войск на фоне «предыдущего успеха». Впрочем, оккупанты пока не в состоянии закрепиться в указанном селе из-за отсутствия построек и фортификаций, — «да и сама местность не способствует этому».

В DeepState добавили — довольно неприятным моментом является продвижение захватчиков вдоль границы между Журавкой и Новеньким, поскольку из этого района наносится наибольшая численность поражений логистике, проходящей от Юнаковки к Судже.

Также, российский генералитет концентрирует силы в районе Свердликово, одновременно усиливая давление. Худший сценарий — выход российско-оккупационной армии непосредственно на окраины Суджи, — «хотя огневым контролем они практически уже там».

Ранее мы писали о том, что Минобороны раскрывало февральские потери армии Путина.