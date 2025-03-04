Во вторник, 4 марты, по новому стилю день ангела у Ульяны, Вячеслава, Герасима, Якова, Григория, Даниила, Василия, Павла, Георгия и Александра. Ребенку, рожденному сегодня, можно выбрать одно из этих имен.

«НБН» раскрывает тайну имен Ульяна и Вячеслав:

Ульяна (с древнеримского «пушистая», «кудрявая», другая версия – с латинского «счастье») – чувственный, нежный, добрый, впечатлительный, чуткий человек, который во всем старается проявлять деликатность.

Эта женщина – порядочный, ответственный и исполнительный работник. Для нее человечность всегда будет выше денег.

Ульяна внешне привлекательная и общительная, поэтому у нее много поклонников. В отношениях она предпочитает любить, нежели быть любимой. В семье занимает место лидера.

Вячеслав (со старославянского «самый славный», «большая слава») – ответственный, надежный человек, который остро реагирует на несправедливость. Этот мужчина любит работу и посвящает ей большую часть времени, может достичь успеха в любой сфере.

Вячеслав пользуется успехом у женщин, при этом готов искать свой идеал не один год, не торопится жениться.

Согласно народным верованиям, в этот день запрещено: совершать большие покупки, держать дома испорченные или поломанные вещи, переедать, употреблять мясные и молочные продукты, отказывать в помощи нуждающимся, обижать, издеваться над животными или птицами, выгонять животных из дома, стирать, шить и вязать.

Также 4 марта лучше отложить любое медицинское вмешательство. Кроме того, сегодня стоит воздержаться от ссор, зависти, сплетен, сквернословия – конфликты могут навлечь несчастье на весь год.

Ранее мы рассказывали об именах Марта и Михаил.