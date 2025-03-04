По данным компании «Укрэнерго», во вторник, 4 марта по состоянию на 10:00 уровень потребления электроэнергии был на 5,1% ниже, чем в это же время в понедельник.

Поскольку потребление электроэнергии в стране демонстрирует тенденцию к снижению, нет необходимости в отключениях света в среду, 5 марта, информирует издание «НБН».

В НЭК отметили, что на объектах энергетической инфраструктуры Украины продолжаются аварийно-восстановительные работы после многочисленных массированных обстрелов со стороны РФ.

Поэтому жителям страны необходимо экономно потреблять электроэнергию на протяжении дня, чтобы поддерживать стабильную ситуацию в энергетической системе. Ограничьте использование мощных бытовых приборов, по возможности перенесите их применение на ночное время.

В случае введения ограничений о времени применения и объемах отключений света жителей столицы и Киевской области проинформируют на сайте:

ДТЭК Киевские электросети;

ДТЭК Киевские региональные электросети.

Для киевлян соответствующие данные будут также доступны в приложении «Киев Цифровой».

Ранее инвесторы спрогнозировали, будет ли расти курс доллара к гривне в ближайшее время.