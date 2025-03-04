Военнослужащий, который во время ракетного удара присутствовал на полигоне на Днепропетровщине, на условиях анонимности рассказал журналистам «Суспільне», что в тот день с 10:00 на контрольно-пропускном пункте «висел» разведывательный БПЛА захватчиков, пишет издание «НБН».

По его словам, в 15:00 назвали конкретные фамилии бойцов и по непонятной причине вывели их на построение на КПП. Через 20 минут российские оккупанты нанесли удар по полигону. Враг применил для обстрела ракету «Искандер» новой модификации с кассетными боеприпасами.

Собеседник СМИ также сообщил, что перед прилетом бойцы слышали звук вертолета, однако он летел не низко, поэтому они не смогли понять, чей он.

В результате атаки многие военные получили тяжелые ранения из-за разлетевшихся осколков. По его словам, турникетов не было. Забрать пострадавших сразу приехала скорая помощь. Боец отметил, что ему повезло, так как он просто подвернул ногу.

Ранее журналистам военный на позывной «Гуцул» также рассказал, что над полигоном был российский разведывательный дрон. Он сообщил, что там находились офицеры и бойцы, которые вернулись из СЗЧ, 168-го резервного батальона ВСУ.

«Гуцул» добавил, что командование предупреждали о появлении вражеской «птички» над полигоном, но обращение военных проигнорировали.

Ранее отреагировал на удар ВС РФ по полигону на Днепропетровщине главком ВСУ Александр Сырский.