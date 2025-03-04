В ночь на вторник, 4 марта, Силы беспилотных систем Украины совместно с другими составляющими ВСУ нанесли удары по ряду важных объектов российских захватчиков на территории страны-агрессора. Об этом заявили в Генштабе, пишет издание «НБН».

В Ростовской области украинские дроны атаковали нефтеперекачивающую инфраструктуру, которая обеспечивала топливом армию Путина. На территории объекта зафиксировали мощную «бавовну» и пожар. Также «хлопки» прогремели вблизи Сохрановского линейно-производственного управления магистральных газопроводов.

Кроме того, беспилотники поразили производственные мощности Сызранского НПЗ в Самарской области. На нефтеперерабатывающем заводе в результате прилета БПЛА возник пожар.

В Генеральном штабе добавили, что подробная информация о результатах ночной боевой работы Сил обороны Украины по объектам на территории РФ уточняется.

Напомним, в ночь на 3 марта БПЛА ударили по НПЗ в Уфе. Глава ЦПД Андрей Коваленко рассказал, чем особенно это предприятие.