По данным компании «Укрэнерго», в стране снизилось потребление электроэнергии благодаря влиянию погодных факторов. На четверг, 6 марта, ограничения для бытовых и промышленных потребителей не предусматриваются, пишет «НБН».

В НЕК сообщили, что в среду, 5 марта, по состоянию на 09:30 уровень потребления электроэнергии был на 9% ниже, чем в это же время во вторник, благодаря потеплению, солнечной погоде в большинстве регионов и повышению эффективности работы домашних СЕС.

В то же время необходимость экономного потребления электроэнергии сохраняется – на пострадавших от российских обстрелов объектах продолжаются ремонтные работы. Чтобы поддерживать стабильную ситуацию в энергосистеме, украинцам нужно граничить использование мощных бытовых приборов.

Напомним, информацию об электроснабжении для жителей столицы публикуют на сайте ДТЭК Киевские электросети, а также сообщают через приложение «Киев Цифровой». Дли потребителей в области соответствующие данные доступны на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.

Как сообщалось, аналитики спрогнозировали, когда курс доллара в Украине вырастет до 46 гривен.