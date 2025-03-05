Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Минобороны Украины, с начала полномасштабного вторжения РФ, «вторая армия мира», как минимум 6 900 применяла боеприпасы, содержащие опасные химические соединения.

Исходя из слов заместителя начальника Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Минобороны полковника Валерия Вебера, за весь период ведения широкомасштабной войны, соответствующим отечественным структурам пришлось оказать необходимую медицинскую помощь почти 3 400 украинским защитникам с диагностированными признаками отравления неизвестными химическими веществами, которыми оккупанты «начинили» боеприпасы.

Военный добавил, что участники данного мероприятия в Жилине, смогли ознакомиться с международным опытом, получив углубленные знания и понимание действия правовых инструментов, благодаря анализированию норм национального и международного законодательства (конвенций, поправок и других обязательств).

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Генштабе ВСУ подтверждали поражение ряда важных объектов в РФ в ночь на 4 марта.