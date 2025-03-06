Глава Донецкой ОВА сообщил, что в четверг, 6 марта, войска страны-агрессора нанесли авиационный удар по Краматорску. По представительной информации, российские захватчики сбросили на город три КАБа.

Чиновник рассказал, что в результате атаки авиабомбами 2 человека получили ранения – медики оказали пострадавшим необходимую помощь, пишет издание «НБН».

Также удар оккупантов повредил жилой дом и промышленную зону. Начальник областной военной администрации опубликовал соответствующие фотографии.

Фото – t.me/VadymFilashkin

Фото – t.me/VadymFilashkin

Фото – t.me/VadymFilashkin

Филашкин призвал жителей Донецкой области быть ответственными и эвакуироваться на более безопасные территории страны.

Напомним, вечером 5 марта войска Российской Федерации ударили баллистикой по зданию отеля в Кривом Роге. Глава государства Владимир Зеленский отреагировал на ракетную атаку захватчиков, сообщив, что под обстрелом оказались украинские и иностранные волонтеры.