Военный эксперт в эфире телеканала «Киев24» заявил, что наступление Сил обороны в Курской области себя оправдало и эту операцию нужно расширять. По его словам, на этом направлении защитники сдерживают 80 000 элитных бойцов ВС РФ.

Гетьман объяснил, что ВСУ удается сдерживать такую группировку врага благодаря ведению мобильной, маневренной, подвижной, точечной обороны, пишет издание «НБН».

Защитники не держатся за какие-то позиции, им все равно, какой населенный пункт, поэтому они могут перемещаться. По словам ветерана, это «немного похоже на партизанскую войну».

Он отметил, что в то же время на территории нашей страны Силы Обороны ведут позиционную войну.

Эксперт напомнил, что ключевой задачей операции в приграничном регионе РФ является сдерживание оккупантов, а разговоры о том, что главная задача этого наступления – политическая составляющая, это ИПСО россиян. Гетьман считает, что операцию на территории страны-агрессора нужно расширять: зайти в Брянскую и соседние области.

Напомним, в Третьей штурмовой сообщили о ситуации на Харьковском направлении.