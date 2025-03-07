Авиационный эксперт рассказал, что войска Российской Федерации в очередной раз изменили тактику ракетных атак на Украину. Захватчики научились эффективно планировать обстрелы, учитывая фактор высоты.

Криволап объяснил, что сейчас оккупационная армия Путина начала запускать ракеты очень низко, пишет издание «НБН» со ссылкой на YouTube-канал «РБК-Украина».

По его словам, из-за отсутствия у Украины самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и привязных аэростатов в качестве РЛС, количество сбитых крылатых ракет значительно уменьшилось.

Кроме того, если раньше ВС РФ во время атак рассредоточивали ракеты, то сейчас они концентрируют удары по конкретным целям. Для таких обстрелов оккупанты применяют ракеты «Искандер», С-300, Х-69, северокорейские KN-23. Это не самое мощное оружие врага, но достаточно точное.

Также эксперт обратил внимание на то, что 7 марта почти все крылатые ракеты во время атаки заходили через восток. Захватчики выбрали такую стратегию, чтобы перегрузить системы противовоздушной обороны на этом направлении.

Ранее в Воздушных силах ВСУ рассказали о тактике, которую применяют россияне во время дроновых атак.