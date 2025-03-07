Ночью и утром 7 марта оккупационная армия РФ атаковала Украину ракетами и беспилотниками, в нескольких регионах были повреждены энергетические объекты. Ремонтные бригады приступили к аварийно-восстановительным работам, информирует «НБН».

В то же время благодаря существенному потеплению и установлению солнечной погоды по всей территории страны уровень потребления электроэнергии снизился. В НЭК «Укрэнерго» не планируют отключения света на субботу, 8 марта, в частности для столицы и Киевской области.

Жителям Украины напомнили, что на пострадавших от ударов объектах критической инфраструктуры продолжаются ремонтные работы, поэтому для поддержки стабильной ситуации в энергосистеме использование мощных бытовых приборов необходимо перенести на период наиболее продуктивной работы СЭС – с 10:00 до 15:00.

О ситуации в энергетической системе потребителям в столице и Киевской области сообщает оператор системы распределения на сайте:

ДТЭК Киевские электросети;

ДТЭК Киевские региональные электросети.

Также необходимая информация об электроснабжении доступна киевлянам в мобильном приложении «Киев Цифровой».

Напомним, глава Минэнерго Герман Галущенко заявил, что ситуация в энергосистеме после массированной атаки 7 марта может ухудшиться.