В понедельник, 10 марта, по новому стилю день ангела у Анастасии, Галины, Василисы, Дмитрия, Виктора, Павла, Георгия, Михаила, Дениса, Марка, Ивана и Леонида. Не забудьте поздравить их с именинами.

«НБН» раскрывает значение имен Анастасия и Галина:

Анастасия (с древнегреческого «возвращение к жизни», «воскресение») – твердый, волевой, несокрушимый человек, который в то же время милосердный и отзывчивый. Эта женщина очень заботлива и всегда протянет руку нуждающемуся, поэтому она выберет профессию, которая позволит ей быть полезной другим.

Обладательница этого имени никогда не остается без внимания противоположного пола, часто выходит замуж довольно рано, но очень тщательно выбирает спутника жизни. Она будет преданной и заботливой женой и матерью.

Галина (с древнегреческого «спокойствие», «безмятежность», «тишина») – эмоциональный и импульсивный человек, поступки которого зависят от настроения. Эта женщина целеустремленная, упорная, расчетливая, всегда заранее знает, что принесет ей выгоду и поможет достичь успеха. Может стать отличным работником в любой сфере деятельности.

Обладательница этого имени любит мужа и детей, однако семья – не главное для нее.

В этот день, согласно народным верованиям украинцев, запрещено: делать крупные и серьезные покупки, хирургические вмешательства, идти к стоматологу, заниматься тяжелым физическим трудом, жадничать, злоупотреблять алкоголем, переедать.

Кроме того, сегодня не стоит желать зла другим – пожелание вернется к вам бумерангом, а также брать и давать деньги в долг – можете навлечь финансовые трудности.

Ранее мы говорили о характере и значении имен Антонина и Надежда.