В начале рабочей недели в стране традиционно вырос уровень потребления электроэнергии, как заявили в НЭК «Укрэнерго». В понедельник, 10 марта, по состоянию на 9:30, его уровень был на 6% выше, чем в это же время в пятницу, 7 марта.

Несмотря на изменение ситуации в энергосистеме, в компании не планируют отключения света на вторник, 11 марта, в частности в столице и на Киевщине, сообщает издание «НБН».

Украинцев призвали перенести использование мощных бытовых приборов на период наиболее продуктивной работы СЭС – с 10:00 до 18:00. Такие меры позволят поддерживать ситуацию в энергосистеме стабильной, учитывая проведение аварийно-восстановительных работ на объектах энергетики, пострадавших от обстрелов со стороны РФ.

Напомним, что актуальную информацию об энергоснабжении для жителей Киева и области доступны на сайте оператора распределения:

ДТЭК Киевские электросети;

ДТЭК Киевские региональные электросети.

Кроме того, соответствующие оповещения киевляне могут получать через мобильное приложение «Киев Цифровой».

Как сообщалось, экономист ответил, продолжит ли в Украине ускоряться темп инфляции.