Как информирует «НБН» со ссылкой на видеоматериал YouTube-канала «Новини.Live», от доктора экономических наук, являющегося заместителем директора Национального института стратегических исследований Ярослава Жалило прозвучал прогноз, касающийся динамики инфляционного процесса.

Исходя из слов Жалило, в Украине, в первые месяцы текущего года, инфляция продолжает прогнозируемо расти, однако худший период остался позади, поскольку в дальнейшем повышение цен выйдет на так называемое «плато» (когда какой-либо рост замедляется со временем), и приостановится в сравнительно оптимальном диапазоне.

Экономист добавил, что ускорение темпа потребительской инфляции было спровоцировано временными факторами, и в ближайшее время, на данный показатель окажут влияние только курс гривны, нормализация/дестабилизация ситуации в стране и ожидания бизнес-сектора.

В частности, вышеописанная сфера при выходе из кризиса снова развернет производство, и аграрии — увеличат площади посевов, то есть ключевая причина возникновения нынешней ситуации не в монетарной политике Национального банка Украины, а в повышении расходов на ведение бизнеса, например, высоких затрат на энергоносители.

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