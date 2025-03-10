В «Атеш» рассказали, что бойцы 70-го гвардейского мотострелкового полка, который воюет на Запорожье, жалуются на «обнуление», принуждение «трехсотых» солдат к боям и коррупцию среди офицерского состава, пишет издание «НБН».

Как сообщили агенты военного движения, командование 70-го МСП узнали, что солдаты активно передают соответствующую информацию через родственников, пишут обращения в военную прокуратуру и профильные ведомства страны-агрессора.

Начальство оккупантов, вместо того, чтобы решать проблемы, решило просто закрыть им рты. Для этого у бойцов начали изымать мобильные телефоны, чтобы они не могли сообщать о реальном положении дел в подразделении.

Партизаны отметили, что они продолжают следить за ситуацией в 70-м МСП.

Как сообщалось, в Национальной гвардии Украины объяснили, почему на Харьковском направлении захватчики добровольно сдаются в плен.