Гетьман в интервью изданию OBOZ.UA отметил, что объявление всеобщей мобилизации в РФ, о которой не первый месяц продолжаются разговоры, – весомый политический шаг для главы Кремля, пишет «НБН».

По его словам, эта тема активно обсуждается, поскольку «второй армии мира» не хватает сил и средств, в частности для продолжения ведения боевых действий любимым способом – с помощью «мясных штурмов». Однако объявление всеобщей мобилизации в России стало бы серьезным политическим шагом для кремлевского диктатора, на которой он вряд ли согласится.

Военный эксперт напомнил, что в РФ мобилизация была объявлена в начале полномасштабного вторжения и официально не прекращалась.

В то же время, ветеран российско-украинской войны объяснил, что увеличение оккупационной армии на 2 миллиона бойцов могла бы создать стране-агрессору проблемы, поскольку новые подразделения нужно вооружить В противном случае среднесуточные потери захватчиков составят не 1250, а 10 000 бойцов, оккупантов будут «ложить пачками».

Напомним, СМИ узнали, сколько россиян дезертировало из армии Путина за три года войны.