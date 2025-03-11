Во вторник, 11 марта, день ангела у Ефима, Василия, Ивана и Георгия. «НБН» раскрывает значение и характер некоторых из этих имен:

Ефим (с древнегреческого «благочестивый») – миролюбивый, отзывчивый, чувствительный человек, который любит анализировать поступки других людей и хорошо чувствует их психологическое состояние. Этот мужчина способен сделать карьеру в любой сфере, добьется успеха благодаря упорной работе.

Обладатель этого имени легко флиртует, способен увлечь любую девушку, однако поиски идеальной партнерши зачастую затягиваются. Возьмет в жены женщину, которая поймет его сложный характер, подстроится под него и будет полностью заниматься домашними делами.

Василий (с древнегреческого «царственный», «царский») – человек, который находит общий язык со всеми, никогда не бросит в беде, всегда готов бескорыстно помочь близким. Этот мужчина амбициозный, целеустремленный, уверенный в себе, имеет лидерские задатки, быстро поднимается по карьерной лестнице. Он знает, как правильно спланировать свою работу, здраво оценивает свои возможности.

Обладатель этого имени выбирает спутницу жизни долго, для него в отношениях на первом плане искренние чувства, поддержка и доверие. Вступив в брак, Василий будет опорой для жены, а в его семье будет царить взаимопонимание и мир.

Сегодня, согласно народным верованиям, запрещено: ругаться, злословить, завидовать, жадничать, лениться, готовить и есть птицу, обижать животных, заниматься тяжелым трудом на земле, выгонять птиц из своего подворья.

Также в этот день нельзя выбрасывать старые вещи – навлечете нищету, разбрасываться мелкими монетами – можете все потерять, спрашивать кукушку, сколько вам осталось жить – это не к добру.

Ранее мы рассказывали о значении имен Анастасия и Галина.