В связи с пасмурной погодой в нескольких областях уровень потребления электроэнергии в стране вырос, о чем сообщили в «Укрэнерго». В НЭК отметили, что во вторник, 11 марта, по состоянию на 9:30, его уровень был на 4,1% выше, в понедельник.

Несмотря на такие изменения, в компании не прогнозируют ограничения на среду, 12 марта, в частности для потребителей в Киеве и области, информирует «НБН».

Украинцам напомнили, что на пострадавших от вражеских атак объектах энергетики продолжаются ремонтные работы, энергосистема страны восстанавливается.

Поэтому бытовых потребителей призывают перенести использование мощных электроприборов на дневное время с 10:00 до 18:00. В этот период СЭС работают наиболее эффективно. Такие меры помогут избежать дестабилизации энергосистемы и отключений света.

В случае изменения ситуации с энергоснабжением в столице, об этом сообщат на сайте ДТЭК Киевские электросети и через приложение «Киев Цифровой». Жители области смогут получить уведомления на портале ДТЭК Киевские региональные электросети.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский сообщил, сколько ракет, авиабомб и дронов выпустили ВС РФ по Украине за прошлую неделю.