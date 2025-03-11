В оборонном ведомстве России сообщили, что в ночь на вторник, 11 марта, силы ППО в стране-агрессоре перехватили и уничтожили 337 БПЛА, из них – 91 дрон в Московской области, 38 над Брянской, 25 над Белгородской, 22 над Рязанской, 10 над Калужской, 8 над Липецкой и Орловской, 6 над Воронежской, 3 над Нижегородской областью. Наибольшее количество беспилотников, как утверждает министерство, ликвидировали в Курской области – 126.

В МО РФ заявили, что эта дроновая атака стала самой масштабной в этом году, пишет издание «НБН».

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко рассказал, что БПЛА ударили по Москве, а также по военному аэродрому «Дягилево» в Рязанской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о 2 погибших и 20 пострадавших в результате дроновой атаки на регион. Обломки сбитых беспилотников попали в многоэтажки, частные дома, автомобили.

Мер российской столицы Сергей Собянин утверждает, что на подлете к городу ППО якобы сбила 73 БПЛА. Путинский чиновник не сообщал о пострадавших в Москве.

Напомним, в ночь на 3 марта дроны ударили по НПЗ в Уфе. Глава ЦПД рассказал, чем особенно это предприятие.