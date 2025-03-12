В среду, 12 марта, по новому церковному календарю день ангела у Александра, Дмитрия, Сергея, Владимира, Ивана, Семена, Григория и Константина, «НБН» раскрывает значение некоторых из этих имен:

Александр (с древнегреческого «защитник») имеет активный и напористый характер, умеет производить хорошее впечатление. Для него очень важна самореализация в профессии, он начинает зарабатывать собственные деньги еще в юношеском возрасте. Может получить любую руководящую должность благодаря лидерским качествам, целеустремленности и упорству.

Для этого мужчины важно, чтобы его девушка не пыталась отобрать его свободу, независимость и не вторгалась в его личное пространство. Он готов на многое ради своей семьи, будет ценить и оберегать жену.

Дмитрий (с древнегреческого «посвященный богине Деметре») – очень добрый, тактичный, приятный, умный, настойчивый, изобретательный и трудолюбивый человек. Для этого мужчины лучшей работой будет та, где нужно общаться с людьми, он с легкостью достигнет успеха и получит руководящую должность.

Для обладателя этого имени семья – основа его жизни, он будет доказывать любовь к своей жене поступками и решением всех проблем.

В этот день, согласно народным верованиям украинцев, запрещено: выносить из дома мусор после заката, употреблять алкоголь, ссориться, лениться, впадать в отчаяние.

Также сегодня нельзя долго спать – весь год будет неудачным, одалживать деньги и принимать подарки просто так – взамен нужно дать хотя бы монетку, поскольку есть риск остаться без денег.

Ранее мы говорили о значении имен Ефим и Василий.