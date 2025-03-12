Бывший офицер Воздушных сил в разговоре с OBOZ.UA рассказал, что у Европы есть потенциальные альтернативы Starlink, например, система OneWeb, которая появилась раньше спутниковой связи Илона Маска, пишет издание «НБН».

По его словам, OneWeb имеет около 600 низкоорбитальных спутников на территории Европы, которые уступают по мощности сети американского миллиардера, которая насчитывает более 7000 аппаратов и обеспечивает более качественное покрытие.

Храпчинский напомнил, что Starlink – частная компания, которая активно развивалась благодаря частным инвестициям, при этом большинство европейских компаний спутниковой связи принадлежат государству. По этой причине их развитие замедляет бюрократия и финансовые вызовы.

Заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ назвал маска ненадежным партнером, который может отключить связь из-за плохого настроения. Поэтому Европа будет развивать свои технологии и увеличивать количество спутников.

Напомним, ранее об угрозе отключения связи Starlink высказался глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко.