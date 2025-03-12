В Украине потребление электроэнергии начало демонстрировать тенденцию к снижению. По данным НЭК «Укрэнерго», в среду, 12 марта по состоянию на 9:30 его уровень был на 4,2% ниже, чем в это же время во вторник.

Учитывая улучшение ситуации в энергетической системе, нет необходимости в отключениях света в четверг, 13 марта, в частности для потребителей в столице и на Киевщине, информирует «НБН».

В то же время в компании просят украинцев использовать мощные бытовые приборы с 10:00 до 18:00 – в этот период солнечные электростанции работают наиболее эффективно.

Такие меры помогут избежать ограничений, учитывая проведение аварийно-восстановительных работ на объектах энергетики, пострадавших от ударов РФ.

Об изменении ситуации в энергосистеме жителей столицы и области информирует оператор распределения системы на сайте:

ДТЭК Киевские электросети;

ДТЭК Киевские региональные электросети.

Также киевляне могут оперативно получать оповещения о ситуации с энергоснабжением в мобильном приложении «Киев Цифровой».

Как сообщалось, в ПФУ рассказали, как в стране выросла средняя зарплата, необходимая для расчета пенсии.