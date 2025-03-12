Многие удивляются, когда узнают, что слово «благополуччя», которым обозначают жизнь в достатке, спокойствии и счастье, – это суржик. «НБН» рассказывает, как правильно сказать этот термин на украинском языке.

Академический толковый словарь украинского языка представляет слово «благополуччя», которое состоит их двух частей «благо» и «получать», как кальку с русского языка.

То есть, если переводить термин, он бы звучал как «благоотримання», однако такого слова в украинском языке нет, и единственно правильными вариантами являются такие соответствия: достаток, добробут, гаразд (гаразди).

Например:

«На Новий рік батько бажав нам добробуту»;

«Нехай у вас будуть всілякі гаразди»;

«Моя бабуся завжди жила у достатку».

Также вместо «достаток» можно сказать «щастя».

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как правильно употреблять слова-синонимы «жителі» и «мешканці».