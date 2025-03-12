Многие удивляются, когда узнают, что слово «благополуччя», которым обозначают жизнь в достатке, спокойствии и счастье, – это суржик. «НБН» рассказывает, как правильно сказать этот термин на украинском языке.
Академический толковый словарь украинского языка представляет слово «благополуччя», которое состоит их двух частей «благо» и «получать», как кальку с русского языка.
То есть, если переводить термин, он бы звучал как «благоотримання», однако такого слова в украинском языке нет, и единственно правильными вариантами являются такие соответствия: достаток, добробут, гаразд (гаразди).
Например:
«На Новий рік батько бажав нам добробуту»;
«Нехай у вас будуть всілякі гаразди»;
«Моя бабуся завжди жила у достатку».
Также вместо «достаток» можно сказать «щастя».
Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как правильно употреблять слова-синонимы «жителі» и «мешканці».
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