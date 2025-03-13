В четверг, 13 марта, по новому стилю день ангела у Кристины, Григория, Николая, Александра и Михаила. Ребенку, рожденному сегодня, можно выбрать одно из этих имен, «НБН» рассказывает о значении и характере некоторых:

Кристина (с древнегреческого «посвященная Христу», «христианка») – прагматичный, независимый, волевой, спокойный, терпеливый человек, который уверен в своих силах, никогда не унывает и не останавливается на достигнутом.

Для этой женщины важна активность и самореализация, поэтому вряд ли ее устроит роль домохозяйки. В работе Кристина благодаря своему трудолюбию, рассудительности, прагматичности и ответственности будет достигать больших результатов.

Обладательница этого имени к выбору мужа подходит осознанно и крайне осторожно, ей нужен надежный и романтичный мужчина, который будет ее морально поддерживать и помогать.

Григорий (с древнегреческого «бдительный») – серьезный, рассудительный человек, который не принимает быстрых решений и не совершает необдуманных поступков. Может найти подход к любому человеку, всегда рад прийти на помощь близким. Этот мужчина способен достичь успеха в любой сфере деятельности, в работе трудолюбивый и исполнительный.

Григорий в первую очередь обращает внимание на внешность девушки, а об ее качествах задумывается позднее. Создав семью, будет верным, заботливым мужем, который не пожалеет денег на родных.

Согласно народным верованиям украинцев, в этот день запрещено: выяснять отношения, сквернословить, отказывать нуждающимся в помощи, ходить в лес без надобности, рубить деревья, вредить растениям или животным, плевать в печь, заливать огонь водой, бросать в костер волосы с гребня.

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