В четверг утром, 13 марта, российская Саратовская область оказалась под ударом беспилотников. Жители страны-агрессора в соцсетях пишут, что, вероятно, БПЛА атаковали электрическую подстанцию «Газовая», пишет издание «НБН».

Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что в результате налета дронов в Петропавловском районе повреждены нежилые объекты, однако не стал уточнить, какие именно. Путинский чиновник утверждает, что атака обошлась без пострадавших.

Глава ЦПД объяснил важность удара беспилотников по Саратовской области. По его словам, этот регион – один из ключевых в газотранспортной системе государства-террориста. Линейное управление магистральных газопроводов в области поддерживает экспортные маршруты «голубого топлива».

Коваленко рассказал, что также в регионе находится Саратовский НПЗ. Этот предприятие ежегодно перерабатывает около 7 миллионов тонн «черного золота». Также завод производит авиационное топливо, дизель и смазочные материалы, необходимые для функционирования военной техники оккупантов.

Руководитель ЦПД напомнил, что Кремль финансирует войну против нашей страны с доходов от продажи ресурсов, в частности природного газа и нефти, за границу.

Ранее Коваленко рассказал о НПЗ в Уфе, который оказался под ударом БПЛА 3 марта.