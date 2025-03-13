По данным НЭК «Укрэнерго», в стране выросло потребление электроэнергии: в четверг, 13 марта, по состоянию на 9:30, его уровень был на 1,9% выше, чем в это же время в среду.

В компании объяснили, что рост потребления электроэнергии связан с установлением пасмурной погоды в нескольких областях, что снизило эффективность работы домашних СЕС, пишет издание «НБН».

При этом ограничения на потребление электроэнергии на пятницу, 14 марта, не прогнозируются. В частности проведут день без отключений света потребители в Киеве и области.

В НЭК напомнили, что на пострадавших от вражеских ударов объектах энергетики проводятся аварийно-восстановительные работы. По этой причине жителей Украины призывают перенести использование мощных бытовых приборов на дневное время: в период с 10:00 до 18:00 СЭС работают наиболее эффективно.

Специалисты отметили, что такие мероприятия помогут сбалансировать энергосистему, снизить нагрузку на нее в периоды максимального потребления и избежать отключений света.

Фото – t.me/Ukrenergo

Напомним, что жители столицы могут получить необходимую информацию об энергоснабжении:

На сайте ДТЭК Киевские электросети;

В мобильном приложении «Киев Цифровой».

Актуальные данные о ситуации в энергосистеме для жителей Киевщины доступны на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.

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