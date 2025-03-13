Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитику Государственной службы статистики (Госстат), усредненная стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков, если провести сравнение с идентичным периодом 2024 года, выросла на 15,2 процента.

В соответствии со сведениями экспертов статистического ведомства, в течение последних 12 месяцев, среди продуктов больше всего «взлетела» стоимость:

сливочного масла — на 32,2 процента;

растительного масла из семян подсолнечника — на 31,1 процента;

овощей — на 29,4 процента;

хлебобулочных изделий — на 20,6 процента;

молока — 18,3 процента;

обычного и кисломолочного сыров — на 17,9 процента;

выпечки и прочих хлебопродуктов — на 17 процентов;

куриных яиц — на 16,9 процента;

безалкогольных напитков — на 15,6 процента;

фруктов — на 14,1 процента;

рыбы и производных из нее — на 12,4 процента;

макаронных изделий — на 11,2 процента;

мяса и продуктов его переработки — на 6,8 процента;

сахара-песка — на 4,3 процента.

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