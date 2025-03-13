Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитику Государственной службы статистики (Госстат), усредненная стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков, если провести сравнение с идентичным периодом 2024 года, выросла на 15,2 процента.
В соответствии со сведениями экспертов статистического ведомства, в течение последних 12 месяцев, среди продуктов больше всего «взлетела» стоимость:
- сливочного масла — на 32,2 процента;
- растительного масла из семян подсолнечника — на 31,1 процента;
- овощей — на 29,4 процента;
- хлебобулочных изделий — на 20,6 процента;
- молока — 18,3 процента;
- обычного и кисломолочного сыров — на 17,9 процента;
- выпечки и прочих хлебопродуктов — на 17 процентов;
- куриных яиц — на 16,9 процента;
- безалкогольных напитков — на 15,6 процента;
- фруктов — на 14,1 процента;
- рыбы и производных из нее — на 12,4 процента;
- макаронных изделий — на 11,2 процента;
- мяса и продуктов его переработки — на 6,8 процента;
- сахара-песка — на 4,3 процента.
Ранее мы писали о том, что экономист отвечал, продолжит ли в Украине ускоряться темп инфляции.
Добавить комментарий