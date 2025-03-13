В Бердянской ГВА рассказали, что на временно захваченных украинских территориях фиксируются случаи привлечения врагом людей с инвалидностью для поддержки оккупационных войск РФ, пишет издание «НБН».

В частности, в Бердянске, россияне используют труд украинцев с инвалидностью для обеспечения военных нужд армии Путина и прикрывают это «благородным делом».

Как сообщили в администрации, члены городской общественной организации инвалидов «Возрождение» уже год плетут маскировочные сетки для военной техники, которую ВС РФ применяют в Запорожской области.

Несмотря на физические ограничения граждан Украины, их привлекают к труду под предлогом «вклада в Победу», а российские пропагандисты называют эксплуатацию «важной миссией».

В то же время оккупационные структуры, такие как «Народный фронт», устраивают показательные мероприятия, пытаясь создать видимость заботы. В ГВА отметили, что украинцы с инвалидностью на ВОТ не имеют выбора, становясь заложниками ситуации.

Фото – t.me/bmvabrzo

Как сообщалось, в «Атеш» заявили, что на Запорожском направлении захватчики жалуются на «обнуление» и принуждение раненых к боям.