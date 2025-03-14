В пятницу, 14 марта, день ангела у Ростислава и Михаила. «НБН» рассказывает о значении и характере этих красивых мужских имен:

Ростислав (с древнеславянского «возрастающая слава») – деятельный человек, который стремится исправить свое положение в жизни, если он им не удовлетворен. Сильный, надежный мужчина, который стремится помогать другим. Работает с большим усердием, часто выбирает социально значимую профессию или проекты.

Ростиславу нравятся не девушки, которые хотят получить покровительство и опеку в отношениях. Ему нужна прагматичная партнерша, материалистка, которая будет брать на себя ответственность за отношения, чтобы с ней можно было разделить обязанности поровну. Женится обладатель этого имени, как правило, поздно.

Михаил (с древнееврейского «кто подобен Богу?», «кто как Бог?») – человек, для которого большую роль в жизни занимают карьера и финансовая стабильность. Этот мужчина будет планомерно двигаться к своей цели, без авантюр и быстрых решений. Трудолюбивый, к работе относится скрупулезно и ответственно, может построить успешный бизнес.

Обладатель этого имени дорожит семьей, будет оберегать ее. Однако в браке могут возникнуть сложности из-за его ревности.

Согласно народным верованиям украинцев, в этот день запрещено: заниматься тяжелым трудом, начинать новые дела, работать с острыми предметами, обижать и прогонять животных, колоть дрова, рубить деревья, сквернословить, ссориться, оскорблять кого-то.

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