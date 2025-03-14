В Украине потребление электроэнергии снизилось благодаря ясной погоде в большинстве регионов. В пятницу, 14 марта, по состоянию на 9:30 его уровень был на 6,4% ниже, чем в это время в четверг, как заявляют в «Укрэнерго».

Учитывая положительную тенденцию, на субботу, 15 марта, ограничения не прогнозируются, сообщает «НБН».

В то же время на объектах энергетики, пострадавших от вражеских ударов, продолжаются аварийно-восстановительные работы. В связи с этим есть необходимость использования мощных электроприборов днем с 10:00 до 18:00. В этот период солнечные электростанции работают наиболее эффективно.

В компании заверили, что это поможет сбалансировать энергосистему и снизить нагрузку на нее в периоды максимального потребления.

В случае введения отключений света для жителей Киева и области, их проинформируют об изменениях на сайте:

ДТЭК Киевские электросети;

ДТЭК Киевские региональные электросети.

Также для потребителей в столице данные об электроснабжении всегда доступны и в мобильном приложении «Киев Цифровой».

Как сообщалось, в Госстате показали, где в Украине стоимость аренды однокомнатной квартиры больше 10 000 гривен.