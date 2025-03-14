Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитический материал, обнародованный Государственной службой статистики (Госстатом), размер усредненной платы за ежемесячную аренду 1-комнатной квартиры, на конец прошлого месяца, составил 7 326 гривен.

В соответствии со статистикой, предоставленной вышеописанным ведомством, с начала 2025 года, цены на съем скромного жилья подросли на 1,5 процента, и первая пятерка регионов, лидирующая по «недоступности» 1-комнатных квартир, выглядит нижеуказанным образом:

первое место — у Закарпатской области со стабильными 11 769 гривнами/ежемесячно (рост составил — 0 процентов);

второе место — у Львовской области с 10 626 гривнами/ежемесячно (рост составил — 1,7 процента);

третье место — у Ровенской области с 10 234 гривнами/ежемесячно (рост составил — 3,5 процента);

четвертое место — у Киева с 9 777 гривнами/ежемесячно (рост составил — 1,5 процента);

пятое место — у Хмельницкой области с 9 489 гривнами/ежемесячно (аренда подешевела на 0,2 процента).

В целом, стоимость аренды 1-комнатной квартиры по областям страны можно увидеть ниже:

Фото — ukrstat.gov.ua

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