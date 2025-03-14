В ночь на пятницу, 14 марта, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Туапсе Краснодарского края. Дроны не впервые наносят удар по этому предприятию, информирует «НБН».

Руководитель Центра противодействия дезинформации рассказал, что этот НПЗ является одним из крупнейших в стране-агрессоре. Ежегодно завод перерабатывает около 12 миллионов тонн «черного золота». По его словам, предприятие производит бензин, дизельное топливо и мазут, значительная часть которого продается за границу.

Коваленко отметил, что Туапсинский НПЗ имеет стратегическое значение для ВС РФ, так как оно обеспечивает топливом Черноморский флот и инфраструктуру оккупантов на юге страны. Кроме того, это предприятие – часть логистической цепи поставок топлива для техники и авиации врага.

Напомним, вчера беспилотники ударили по Саратовской области. Глава ЦПД объяснил важность атаки на регион.