Активисты движения сопротивления «Желтая лента» рассказали, что в Мариуполе «освободители» воруют дизельное топливо из общественного транспорта, информирует издание «НБН».

Сообщается, что в депо коммунальные автобусы и маршрутки заправляют только на 20-30%. Остальное топливо россияне «перераспределяют» на нужды «второй армии мира». По словам водителей, иногда общественный транспорт просто не выезжает на рейсы из-за дефицита топлива.

Напомним, что подобные случаи ранее были зафиксированы на Херсонщине, когда в войсках страны-агрессора обострилась проблема с нехваткой топлива. В декабре прошлого года движение сопротивления сообщало, что оккупанты «конфискуют» у местных жителей бензин, прикрываясь «нуждами армии».

Как сообщалось, в городской военной администрации Бердянска сообщили, что оккупанты используют труд украинцев с инвалидностью для поддержки ВС РФ, прикрываясь «благородным делом».