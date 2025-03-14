Военный эксперт в эфире телеканала FREEДОМ рассказал, что на Покровском направлении захватчики были истощены, их наступление уже не продолжаются в темпе, который был еще несколько недель назад. На этом участке фронта ВСУ смогли пойти в контратаки.

По его словам, Силы обороны контратаковали россиян и в Торецке, там продолжаются уличные бои, враг пытается вернуть утраченные позиции, пишет издание «НБН».

Попович отметил, что в случае захвата Часового Яра и Торецка оккупанты нацелятся на Константиновку – эти три города образуют треугольник, который будет в центре внимания россиян. Он объяснил, что двигаясь на Константиновку ВС РФ развернут наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.

Военный обозреватель обратил внимание на то, что на востоке враг начал активнее применять бронетехнику. Это связано с намерением оккупантов повысить интенсивность и эффективность боевых действий, а также отбить утраченные позиции.

Ранее аналитики ISW рассказали, как изменилась ситуация на Курском направлении.