Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), «вторая армия мира» продолжает достигать «успехов» в районе «украинского плацдарма» на Курщине, а также и начала зачистку Суджи и окрестностей данного населенного пункта.

По мнению аналитиков Института изучение войны, сейчас фиксируется некоторая минимизация темпов наступления российско-оккупационной армии на границе Курской и Сумской областей, если провести сравнение с несколькими предыдущими днями.

Отметим, что главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ подразделениям Сил обороны оставить ряд неуказанных позиций на «Курском выступе», чтобы оперативно отойти и занять более выгодную оборонительную линию (позволит сохранить жизни личного состава).

Также, если верить замначальника Главного военно-политического управления МО РФ, являющегося командующим спецназом «Ахмат» Апти Алаудинову (неоднократно попадался на вранье), «освободителям» якобы удалось взять под контроль и «зачистить» Суджу, и, в итоге, перейти к штурмам населенных пунктов, расположенных вдоль международной границы.

Кроме того, «рупоры Кремля» утверждали — путинские войска якобы смогли захватить Подол, Гончаровку, Заолешенку, Рубанщину и Меловое, но в ISW не подтверждают такой информации.

Фото — understandingwar.org

Ранее мы писали о том, как в ISW оценивали последствия вчерашней встречи Путина и Лукашенко в Москве.