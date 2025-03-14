Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение, прозвучавшее от представителя оперативно-тактической группировки войск (ОТГВ) «Северск» Вадим Мысника в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», — в северной части Сумской области регулярные формирования путинских войска, не считая ДРГ (диверсионно-разведывательные группы), бросают в бой малые пехотные группы.

Исходя из слов Мысника, поскольку вражеская активность на северной границе постоянно возрастает, ВСУ наладили соответсвующую систему обороны, предусматривающую применение всех доступных технических средств, позволяющих своевременно и оперативно выявлять такие попытки продвижения «второй армии мира» на Сумщине.

В частности, защитники регулярно уничтожают «освободителей», и действенность подобных методов можно подтвердить стабилизацией обстановки на Черниговщине, где, — «практически с Нового года, таких попыток не фиксировали».

Спикер «Северска» добавил, что армия Путина не применяет боевую технику, так как испытывает их дефицит. Кроме того, бойцы Сил обороны обнаруживают «такие попытки еще на подходе к границе», и максимально «утилизируют» вражеские техсредства.

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