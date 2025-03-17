В понедельник, 17 марта, по новому церковному календарю день ангела у Алексея, Виктора, Александра, Гавриила, Павла и Макара, не забудьте поздравить их с именинами.

«НБН» рассказывает о значении и характере имен Алексей и Виктор:

Алексей (с древнегреческого «оберегающий», «защитник») – очень упрямый, решительный, активный, миролюбивый мужчина, которого весьма сложно заставить делать то, что ему неинтересно. При этом он способен развить свою карьеру до небывалых высот, если работа будет для него привлекательна.

В отношениях обладатель этого имени будет проявлять инициативу, только если девушка ему очень интересна. В браке не позволит, чтобы ограничивали его свободу.

Виктор (с латинского «победитель») – чуткий и добродушный человек. Это целеустремленный, дисциплинированный и настойчивый мужчина, который может добиться успеха в любой сфере деятельности. Однако ему категорически не подходит рутинная работа.

Обладатель этого имени будет добиваться до последнего девушку, которая ему понравилась. В отношениях готов отдать любимой роль лидера, при этом не превратится в подкаблучника. Вступит в брак только по любви.

Согласно народным верованиям украинцев, 17 марта запрещено: начинать важные дела или перемены в жизни, отказывать в подаянии, конфликтовать, обижать других, безразлично относиться к домашним животным, выгонять птиц со двора, выходить из дома без оберега, отдавать долги или одалживать деньги.

Также в этот день нельзя кричать на детей, обижать их, поднимать на них руку. Кроме того, сегодня родителям не рекомендуется отдавать или одалживать вещи ребенка, даже ненужные, иначе могут навлечь на него беду.

Ранее мы говорили о значении имен Михаил и Ростислав.