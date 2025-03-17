Аналитик Forbes утверждает, что ключом к успеху захватчиков на Курском направлении стала российская элитная группа БПЛА «Рубикон», которая 25 февраля начала волну атак на главную логистическую линию ВСУ, которая вела в город Суджа, пишет издание «НБН».

По его словам, «Рубикон» начал по-другому использовать дроны: ранее беспилотники зависали над объектом, однако сейчас россияне спускают их в целевую зону, что продлевает время автономной работы БПЛА.

Операторы опускают дроны на или возле дороги и ждут, когда будет ехать украинская техника. При появлении целей оккупанты либо подрывают беспилотники под ними, как противотанковые мины, либо поднимают их в воздух, преследуя транспортные средства.

Акс пишет, что сложная воздушная засада требует навыков и тщательного планирования. Организация таких ловушек на логистических путях Сил обороны в Курской области позволила россиянам вытеснить украинские войска.

Напомним, журналист Юрий Бутусов сообщил, что ситуация на фронте в приграничном регионе страны-агрессора ухудшилась.