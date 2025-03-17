В понедельник, 17 марта, по состоянию на 9:30, уровень потребления был на 3,1% выше, чем в это же время в пятницу. Изменения в энергосистеме связаны с существенным похолоданием и пасмурной погодой в большинстве регионов, из-за чего домашние СЭС работают менее эффективно.

Сегодня утром во всех областях энергетики применяли ограничения мощности для промышленных потребителей связи со сложной ситуацией в энергетической системе, сообщает «НБН» со ссылкой на НЭК «Укрэнерго».

Новых распоряжений о применении стабилизационных или экстренных графиков от НЭК не поступало. Соответственно, на вторник, 18 марта, отключения не планируются.

В «Укрэнерго» подчеркнули, что необходимость в экономном потреблении электроэнергии сохраняется, граждан просят ограничить применение мощных бытовых приборов с 16:00 до 20:00.

Потребителям в столице и на Киевщине об изменениях ситуации с энергоснабжением оперативно сообщат на сайтах:

ДТЭК Киевские электросети;

ДТЭК Киевские региональные электросети.

Эти же данные для жителей столицы будут доступны и в приложении «Киев Цифровой».

Напомним, в НБУ заявили, что украинские банки снизили проценты на кредиты для населения.