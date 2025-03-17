В «Атеш», ссылаясь на слова своих агентов в 64-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, сообщили, что бойцы подразделения испортили боевую технику, чтобы сорвать наступление на город Гуляйполе, пишет издание «НБН».

Партизаны уточнили, что захватчики залили в баки воду вместо топлива, повредив технику, а также различными способами выводили из строя мотоциклы. Руководство бригады начало разбирательства.

В военном движении отмечают, что количество недовольных «освободителей» в подразделении только растет. Бойцы оккупационной армии Путина понимают, что их отправляют на убой и делают все, чтобы избежать этой участи.

Напомним, на прошлой неделе в «Атеш» рассказали о ситуации в 70-м гвардейском мотострелковом полку, который также воюет в Запорожской области. Партизаны сообщили, что бойцы подразделения жалуются на «обнуление», принуждение раненых солдат к боям и коррупцию среди командования.