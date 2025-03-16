Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную Facebook-страницу главного редактора портала CENSOR.NET, военного журналиста Юрия Бутусова, обстановка на Курском и Сумском направлениях претерпела критические изменения.

Исходя из слов Бутусова:

«вторая армия мира» не окружила ВСУ на Курщине, но перехватила инициативу на передовой, и пользуется преимуществом в пехоте, авиации и дронах-камикадзе, продолжая наступление, пока Силы обороны постепенно, и с боями, отходят на территорию Украины;

потери в боях, понесенных ВСУ в течение последних дней, в том числе, при отходе, значительны, как и ущерб, причиненный врагу, продолжающему лобовые атаки;

«освободители» пытаются прорвать оборону на флангах «украинского плацдарма», но все такие штурмы отбиваются;

путинские войска на двух участках зашли в Украину, просочившись несколькими малыми пехотными группами, стремясь охватить фланги ВСУ, но продвижение оккупантов остановлено в приграничье;

признаков активизации вражеского наступления на Сумы на текущий момент не фиксируется, но захватчики постараются взять под контроль пограничную полосу.

Ранее наш информационный портал писал о том, что вчера РФ наносила массированные удары по энергосистеме в двух регионах Украины.