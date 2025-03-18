Во вторник, 18 марта, по новому стилю день ангела у Натальи, Кирилла, Даниила, Трофима и Дмитрия. Ребенку, рожденному сегодня, можно выбрать одно из этих имен.

«НБН» раскрывает тайну имен Наталья и Кирилл:

Наталья (с латинского «благословенная») – волевой, активный, прямолинейный, решительный, трудолюбивый и в то же время скромный, доброжелательный человек. Эта женщина при принятии решений руководствуется разумом, а не чувствами.

Обладательница этого имени в брак вступает обычно рано. Будет любящей женой, хорошей матерью и прекрасной хозяйкой.

Кирилл (с древнегреческого «владыка») – упорный, настойчивый, целеустремленный, трудолюбивый человек, который всю жизнь сохраняет желание быть первым во всем, благодаря чему он шаг за шагом будет достигать вершин. Этот мужчина может создать собственное дело.

Он пользуется успехом у женщин, будет искать сногсшибательную девушку, однако «пустышки» его не заинтересуют. Вступив в брак, станет замечательным семьянином, будет помогать в быту и заботиться о детях.

В этот день, согласно народным верованиям украинцев, запрещено: вредить природе, в частности топтать траву и рубить деревья, ссориться, конфликтовать, давать или брать в долг деньги, ходить в гости, лениться, откладывать важные дела, сплетничать, отказывать в помощи нуждающимся.

Также сегодня не стоит делать крупные покупки – приобретенные вещи окажутся бесполезными или быстро испортятся. Кроме того, 18 марта нельзя стричь ногти и волосы, мыть голову – можете навлечь на себя болезнь или несчастье.

Ранее мы раскрывали значение имен Алексей и Виктор.