Во вторник, 18 марта, по состоянию на 9:30 уровень потребления электроэнергии был на 1,9% ниже, чем в это же время в понедельник, благодаря ясной погоде и существенному потеплению в большинстве регионов.

Энергетики не планируют ограничения для бытовых потребителей или промышленности и бизнеса на среду, 18 марта, пишет «НБН» со ссылкой на Telegram-канал НЭК «Укрэнерго».

В компании напомнили об аварийно-восстановительных работах, которые продолжаются на энергообъектах, пострадавших от ракетных обстрелов и атак БПЛА.

В связи с этим есть необходимость в экономном потреблении электроэнергии в вечернее время: с 15:00 до 21:00 используйте мощные бытовые приборы по очереди.

Напомним, что данные о состоянии энергосистемы и отключениях света жители Киева и региона области всегда могут найти на сайтах ДТЭК:

Киевские электросети;

Киевские региональные электросети.

Для жителей столицы эта информация также доступна и в мобильном приложении «Киев Цифровой».

Напомним, СМИ узнали, сколько денег из госбюджета получат каналы на трансляцию телемарафона в этом году.