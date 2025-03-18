Гетьман в интервью изданию «Главред» заявил, что страна-агрессор планирует масштабное наступление, которое может начаться в апреле или мае. По его словам, операция российских оккупантов может занять от 6 до 9 месяцев.

Военный эксперт уточнил, что враг задумал не блицкриг, а ползучую оккупацию. Цель операции захватнической армии РФ – максимально продвинуться вглубь Украины, пишет «НБН».

Ветеран российско-украинской войны добавил, что пока оккупанты не озвучили четких направлений, при этом не исключил, что войска государства-террориста намерены продвинуться до Днепра.

Говоря о предложенном США 30-дневном перемирии, Гетьман заявил, что не видит реальной готовности РФ к этому. По его словам, сразу было понятно, что кремлевский диктатор будет затягивать переговоры и выдвигать невероятные условия, чтобы обвинять Украину в том, что она не хочет мира.

Как сообщалось, директор Defense Express Сергей Згурец оценил угрозу наступления российских войск на Сумы.