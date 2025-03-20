Забавин в эфире телеканала «Киев24» заявил, что оккупанты превратили захваченный Мариуполь в военно-логистический хаб армии России, милитаризованную логистическую структуру для переправки личного состава, техники и оружия, информирует издание «НБН».

По его словам, населенный пункт – большой военный концлагерь РФ, а мариупольцы – фон, картинка, которую показывают населению государства-террориста. Пропагандисты демонстрируют, как россияне якобы восстанавливают город, который разрушили их же войска.

Депутат горсовета отметил, что в Мариуполе возникла большая проблема с водоснабжением, поэтому город фактически переходит на график поставки воды. Кроме того, у местного населения нет возможности получать медицинскую помощь.

Напомним, движение сопротивления «Желтая лента» сообщило, что в Мариуполе россияне забирают топливо из общественного транспорта для нужд оккупационных войск РФ.